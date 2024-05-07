Шольц заявил, что 35 тысяч военных ФРГ готовы отправиться на помощь союзникам

Бундесвер готов оперативно отправить 35 тысяч солдат на поддержку союзников по НАТО при необходимости. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Литву.

"Около 35 тысяч немецких военнослужащих готовы оперативно оказать содействие нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации", — заявил политик.

Шольц заверил страны Прибалтики, что Германия твёрдо намерена защищать каждый "квадратный сантиметр" территории НАТО, а ВС ФРГ будут ориентированы на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы. Немецкий канцлер признал, что ситуация в Прибалтийском регионе остаётся напряжённой, что побуждает альянс укреплять восточный фланг.