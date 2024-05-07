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6 мая, 21:57

Шольц заявил, что 35 тысяч военных ФРГ готовы отправиться на помощь союзникам

Олаф Шольц. Обложка © X / Bundeskanzler Olaf Scholz

Олаф Шольц. Обложка © X / Bundeskanzler Olaf Scholz

Бундесвер готов оперативно отправить 35 тысяч солдат на поддержку союзников по НАТО при необходимости. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Литву.

"Около 35 тысяч немецких военнослужащих готовы оперативно оказать содействие нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации", — заявил политик.

Шольц заверил страны Прибалтики, что Германия твёрдо намерена защищать каждый "квадратный сантиметр" территории НАТО, а ВС ФРГ будут ориентированы на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы. Немецкий канцлер признал, что ситуация в Прибалтийском регионе остаётся напряжённой, что побуждает альянс укреплять восточный фланг.

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Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал мировую катастрофу в случае отправки солдат НАТО на Украину. Политик подчеркнул, что для Запада "плохо кончится" настрой отправить солдат в Незалежную, а также предложение направить Киеву ракеты для более глубоких ударов по России.

Артур Лапсаков
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