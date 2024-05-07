Шольц заявил, что 35 тысяч военных ФРГ готовы отправиться на помощь союзникам
Олаф Шольц. Обложка © X / Bundeskanzler Olaf Scholz
Бундесвер готов оперативно отправить 35 тысяч солдат на поддержку союзников по НАТО при необходимости. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Литву.
"Около 35 тысяч немецких военнослужащих готовы оперативно оказать содействие нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации", — заявил политик.
Шольц заверил страны Прибалтики, что Германия твёрдо намерена защищать каждый "квадратный сантиметр" территории НАТО, а ВС ФРГ будут ориентированы на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы. Немецкий канцлер признал, что ситуация в Прибалтийском регионе остаётся напряжённой, что побуждает альянс укреплять восточный фланг.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал мировую катастрофу в случае отправки солдат НАТО на Украину. Политик подчеркнул, что для Запада "плохо кончится" настрой отправить солдат в Незалежную, а также предложение направить Киеву ракеты для более глубоких ударов по России.