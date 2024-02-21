"Берлин игнорирует": В Совфеде поддержали денонсацию договора с Германией от 1990 года
Сенатор Цеков поддержал денонсацию договора с ФРГ "Два плюс четыре" от 1990 года
ФРГ не принимает во внимание положения Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года, который способствовал объединению страны, поэтому документ необходимо денонсировать. Такое мнение выразил член Совфеда Сергей Цеков.
"[Берлин] однозначно игнорирует [положения договора]", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Денонсировать договор ранее призвал глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель. По его словам, такой позиции придерживается вся немецкая община, проживающая на полуострове. Она разочарована, что родина их предков так и не стала суверенной — в полной мере не были реализованы положения документа. Как указал Гемпель, государства, подписавшие договор, должны были не рассматривать друг друга как противников, однако власти ФРГ "попрали данные предшественниками обещания".
Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, известный как "Два плюс четыре", был подписан 12 сентября 1990 года ФРГ и ГДР, а также СССР, США, Францией и Британией. Документ вступил в силу в марте 1991-го. Согласно договору, государства-союзники во Второй мировой войне отказывались от прав в отношении Германии, юридически закрепив её суверенитет внутренними и внешними делами.
ТАСС / AP / Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation