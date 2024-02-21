ФРГ не принимает во внимание положения Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года, который способствовал объединению страны, поэтому документ необходимо денонсировать. Такое мнение выразил член Совфеда Сергей Цеков.

"[Берлин] однозначно игнорирует [положения договора]", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Денонсировать договор ранее призвал глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель. По его словам, такой позиции придерживается вся немецкая община, проживающая на полуострове. Она разочарована, что родина их предков так и не стала суверенной — в полной мере не были реализованы положения документа. Как указал Гемпель, государства, подписавшие договор, должны были не рассматривать друг друга как противников, однако власти ФРГ "попрали данные предшественниками обещания".