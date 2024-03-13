"Как, чем, какими силами?": В ВСУ усомнились в способности Киева вернуть границы 1991 года
Офицер ВСУ: Украина не выйдет к границам 1991 года из-за низкого боевого духа
Деморализованные Вооружённые силы Украины при нынешнем подходе будут десятилетиями "ползком" добираться до границ 1991 года. Такое мнение высказал майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей".
Офицер обрушился с критикой на руководство Украины за призывы дойти до границ 1991 года и обещания сделать это за "две-три недели", заявив, что боевой дух солдат ВСУ слишком низок для успеха в подобных инициативах.
"Как, чем, какими силами? Когда мы туда доползём? Вы посмотрите, что они делают с мобилизацией. Они хотят нам сохранить чиновников и тех, кто имеет деньги. Давайте говорить откровенно: у нас деморализация личного состава за счёт качелей в высшем военном руководстве, дезориентация украинского общества по поводу "две-три недели", "два-три месяца", "два-три года" и так далее", — возмущается Лапин.
Офицер заметил, что очереди в украинские военкоматы отсутствуют, а мотивация уже призванных солдат находится на очень низком уровне. Если такой расклад дел в армии будет продолжительной тенденцией, то Киеву придётся воевать десятки лет.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что попытки Запада вернуть Россию к границам 1991 года приведут к началу ядерной войны. Он отметил, что в таком случае Москва нанесёт стратегические удары по Киеву, Берлину, Лондону и Вашингтону, которые введены в полётные цели ядерной триады РФ.
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