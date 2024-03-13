"Как, чем, какими силами?": В ВСУ усомнились в способности Киева вернуть границы 1991 года

Деморализованные Вооружённые силы Украины при нынешнем подходе будут десятилетиями "ползком" добираться до границ 1991 года. Такое мнение высказал майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей".

Офицер обрушился с критикой на руководство Украины за призывы дойти до границ 1991 года и обещания сделать это за "две-три недели", заявив, что боевой дух солдат ВСУ слишком низок для успеха в подобных инициативах.

"Как, чем, какими силами? Когда мы туда доползём? Вы посмотрите, что они делают с мобилизацией. Они хотят нам сохранить чиновников и тех, кто имеет деньги. Давайте говорить откровенно: у нас деморализация личного состава за счёт качелей в высшем военном руководстве, дезориентация украинского общества по поводу "две-три недели", "два-три месяца", "два-три года" и так далее", — возмущается Лапин.

Офицер заметил, что очереди в украинские военкоматы отсутствуют, а мотивация уже призванных солдат находится на очень низком уровне. Если такой расклад дел в армии будет продолжительной тенденцией, то Киеву придётся воевать десятки лет.