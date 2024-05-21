Украинский писатель назвал ошибку Зеленского, из-за которой его уберёт Запад
Писатель Майдуков раскритиковал отказ Зеленского решить вопрос легитимности
Отказ Владимира Зеленского решить вопрос своей легитимности через обращение в Конституционный суд за её подтверждением представляет риск как для него, так и для всего украинского народа. Об этом в статье для Newsweek рассказал украинский писатель Сергей Майдуков.
"Считаю, что решение Зеленского не обращаться в Конституционный суд представляет существенный риск как для него самого, так и для всего украинского народа", — сообщил эксперт.
Автор статьи также напомнил, что некоторые мировые лидеры, среди которых представители Венгрии, Китая и Турции, уже давно видят в Зеленском препятствие для мирного урегулирования украинского конфликта. Аналитик считает, что в эту сторону после 20 мая — даты окончания президентского срока Зеленского — могут склониться и так называемые западные партнёры Незалежной.
"Непримиримость Зеленского может оказаться неприемлемой для ключевых игроков, и те попытаются убрать его под предлогом политической нелегитимности — в надежде на то, что президентское кресло займёт более сговорчивый персонаж", — заключил Майдуков.
Напомним, 20 мая истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день избранный глава государства должен был вступить в должность, но киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с легитимностью Зеленского после 20 мая и напомнил, что об этом уже высказывался российский лидер Владимир Путин. В ООН же продолжают верить в легитимность Зеленского.
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