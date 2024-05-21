Украинский писатель назвал ошибку Зеленского, из-за которой его уберёт Запад

Отказ Владимира Зеленского решить вопрос своей легитимности через обращение в Конституционный суд за её подтверждением представляет риск как для него, так и для всего украинского народа. Об этом в статье для Newsweek рассказал украинский писатель Сергей Майдуков.

"Считаю, что решение Зеленского не обращаться в Конституционный суд представляет существенный риск как для него самого, так и для всего украинского народа", — сообщил эксперт.

Автор статьи также напомнил, что некоторые мировые лидеры, среди которых представители Венгрии, Китая и Турции, уже давно видят в Зеленском препятствие для мирного урегулирования украинского конфликта. Аналитик считает, что в эту сторону после 20 мая — даты окончания президентского срока Зеленского — могут склониться и так называемые западные партнёры Незалежной.