В ООН оценили легитимность Зеленского после 20 мая
Дюжаррик: В ООН продолжают считать Зеленского легитимным после 20 мая
В Организации Объединённых Наций продолжают считать Владимира Зеленского легитимным, несмотря на то что его президентские полномочия истекли 20 мая. С таким заявлением выступил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Зеленский является тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером", — заявил Дюжаррик.
Как сообщал Life.ru, накануне, 20 мая, истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день избранный глава государства должен был вступить в должность. Однако киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с легитимностью Зеленского после 20 мая и напомнил, что об этом уже высказывался российский лидер Владимир Путин.
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