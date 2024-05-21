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Регион
21 мая, 01:24

В ООН оценили легитимность Зеленского после 20 мая

Дюжаррик: В ООН продолжают считать Зеленского легитимным после 20 мая

В Организации Объединённых Наций продолжают считать Владимира Зеленского легитимным, несмотря на то что его президентские полномочия истекли 20 мая. С таким заявлением выступил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Зеленский является тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером", — заявил Дюжаррик.

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Как сообщал Life.ru, накануне, 20 мая, истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день избранный глава государства должен был вступить в должность. Однако киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с легитимностью Зеленского после 20 мая и напомнил, что об этом уже высказывался российский лидер Владимир Путин.

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Алексей Соловьёв
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