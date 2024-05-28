Путин раскрыл, кто должен занять место потерявшего легитимность Зеленского

По законам Украины верховная власть после истечения полномочий президента должна быть передана спикеру парламента страны. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, комментируя по просьбе журналистов вопрос о легитимности Владимира Зеленского.

Путин ответил на вопрос о легитимности Зеленского. Видео © Life.ru

Путин отметил, что украинская конституция предусматривает продление полномочий Верховной рады на период действия военного положения. О президенте в основном законе такого не сказано.

"Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти — фактические президентские — передаются спикеру парламента, тем более что в условиях действия закона о военном положении полномочия парламента продлеваются", — пояснил Владимир Путин.

Председателем Верховной рады Украины с 8 октября 2021 года является Руслан Стефанчук. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ruslan Stefanchuk