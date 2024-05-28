Путин раскрыл, кто должен занять место потерявшего легитимность Зеленского
Путин заявил, что верховная власть на Украине должна быть передана Стефанчуку
По законам Украины верховная власть после истечения полномочий президента должна быть передана спикеру парламента страны. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, комментируя по просьбе журналистов вопрос о легитимности Владимира Зеленского.
Путин ответил на вопрос о легитимности Зеленского. Видео © Life.ru
Путин отметил, что украинская конституция предусматривает продление полномочий Верховной рады на период действия военного положения. О президенте в основном законе такого не сказано.
"Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти — фактические президентские — передаются спикеру парламента, тем более что в условиях действия закона о военном положении полномочия парламента продлеваются", — пояснил Владимир Путин.
Председателем Верховной рады Украины с 8 октября 2021 года является Руслан Стефанчук. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ruslan Stefanchuk
Здесь стоит отметить, что Председателем Верховной рады Украины с 8 октября 2021 года является Руслан Стефанчук.
Напомним, 20 мая истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Согласно Конституции Украины, именно в этот день новый избранный глава государства должен был вступить в должность. Однако этого не произошло: киевский режим отменил выборы, сославшись на военное положение. Ранее президент России Владимир Путин уже отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского предстоит решать политической и правовой системам Украины, а для России это будет важно только в случае подписания соглашений.
ТАСС / Сергей Бобылев, Zuma