Китай назвал три причины своего отказа участвовать в "мирном саммите" по Украине Спикер МИД Китая Мао Нин не видит равноправия в проведении "саммита" по Украине 3 июня, 08:39 Пекин не видит равноправия в "саммите" по Украине. Обложка © VCG / Visual China Group / ТАСС

Китайская делегация не поедет в Швейцарию для участия в "мирном саммите" по Украине, так как Пекин не видит соблюдения организаторами принципов равноправия и справедливости. Об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Мы неоднократно подчёркивали, что мирную конференцию должны признавать и российская, и украинская сторона. В ней все должны участвовать на равноправной основе, и все мирные проекты обсуждаться справедливо. Это три важных фактора", — уточнила она.

По её словам, указанные ключевые моменты не принимались в расчёт при организации саммита, поэтому представители Китая видят в этом серьёзные препятствия для своего участия в мероприятии.

Напомним, что саммит по урегулированию конфликта на Украине состоится в Швейцарии 15–16 июня. Там обсудят так называемую формулу мира, предложенную Киевом. Приглашения были разосланы 160 странам. Но своё участие подтвердили менее половины государств. Среди отказавшихся — Китай. Владимир Зеленский тут же назвал Пекин "инструментом в руках президента РФ Владимира Путина".

Авторы Татьяна Миссуми