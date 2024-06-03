Что известно о конференции по Украине в Швейцарии 15–16 июня В Швейцарии 15–16 июня состоится саммит по урегулированию конфликта на Украине. Ожидается, что на конференции обсудят так называемую формулу мира, предложенную Киевом. Однако на мероприятие уже отказался ехать ряд стран. 3 июня, 05:05 Что известно о конференции по Украине в Швейцарии 15–16 июня. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Derrer Fuchs

Какие страны будут участвовать?

На конференцию приглашены представители 160 стран. Также участие в качестве наблюдателя примет и делегация ООН. "Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу", — заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Президент США Джо Байден. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

В настоящее время своё участие в мероприятии подтвердили менее половины из числа приглашённых. 23 мая издание Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден из-за мероприятий по предвыборной кампании может пропустить саммит в Швейцарии. Немецкая газета Berliner Zeitung писала, что отказ американского лидера от участия в саммите станет настоящей катастрофой для киевского режима.

Также отказалась от участия в конференции и китайская сторона. Об этом сообщает Reuters. Причиной такого шага со стороны Пекина стало невыполнение требований КНР об участии в конференции всех сторон кризиса. Помимо этого, от визита отказалась Саудовская Аравия. Обе страны, согласно информации из дипломатических источников, отказались от мероприятия из-за того, что на саммит не приглашена Россия.

Почему не пригласили Россию?

Почему на саммит в Швейцарию не пригласили Россию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Российская сторона неоднократно заявляла о том, что не будет участвовать в конференции. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала мероприятие "очередным надуваловом".

"Это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают. Как могут проводить "мирную конференцию" те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта? — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что основной целью саммита станет выработка ультиматума в адрес России, а не обсуждение путей выхода из кризиса.

Цели саммита

Главная задача проведения саммита в Швейцарии — получить поддержку мирового сообщества "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, которая, по сути, означает уничтожение России, полагает политологи.

Истинной целью саммита в Швейцарии изначально было создание медийной картинки для президента США Джо Байдена, чтобы на выборах получить дополнительные голоса американских избирателей. Такое мнение Life.ru высказал доктор политических наук Андрей Кошкин.

— Запад намеревался объединить как можно больше государств, которые должны поддержать его позицию по Украине, осудив Россию, — сказал он.

Что будет с Украиной после саммита в Швейцарии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Здесь речь идёт не только о выплате огромных репараций, но и о расчленении России, сдаче всего оружия, включая ядерное. Этот план вызывает осторожность стран Юга. Китай, скорее всего, участвовать не будет. Также, скорее всего, не будет и Байдена. Поэтому уровень конференции будет снижаться.

Киев рассчитывает, что на конференции будет выработан компромисс между всеми её участниками, направленный против России. А дальше последует общее давление на Россию, которое будет на руку киевскому режиму.

Какие прогнозы дают Украине после саммита

Саммит не принесёт Украине никаких преференций и ситуация в мире кардинальным образом не поменяется, уверены эксперты. Киев не получит ничего, кроме иллюзии солидарности мирового сообщества. Они уже сейчас пытаются убедить всех в том, что мир поддерживает Украину. В таком пропагандистском плане эта конференция будет использована, но не более того.

Авторы Альмир Хабибуллин