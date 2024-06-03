Что известно о конференции по Украине в Швейцарии 15–16 июня
В Швейцарии 15–16 июня состоится саммит по урегулированию конфликта на Украине. Ожидается, что на конференции обсудят так называемую формулу мира, предложенную Киевом. Однако на мероприятие уже отказался ехать ряд стран.
Что известно о конференции по Украине в Швейцарии 15–16 июня. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Derrer Fuchs
Какие страны будут участвовать?
На конференцию приглашены представители 160 стран. Также участие в качестве наблюдателя примет и делегация ООН. "Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу", — заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Президент США Джо Байден. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
В настоящее время своё участие в мероприятии подтвердили менее половины из числа приглашённых. 23 мая издание Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден из-за мероприятий по предвыборной кампании может пропустить саммит в Швейцарии. Немецкая газета Berliner Zeitung писала, что отказ американского лидера от участия в саммите станет настоящей катастрофой для киевского режима.
Также отказалась от участия в конференции и китайская сторона. Об этом сообщает Reuters. Причиной такого шага со стороны Пекина стало невыполнение требований КНР об участии в конференции всех сторон кризиса. Помимо этого, от визита отказалась Саудовская Аравия. Обе страны, согласно информации из дипломатических источников, отказались от мероприятия из-за того, что на саммит не приглашена Россия.
Почему не пригласили Россию?
Почему на саммит в Швейцарию не пригласили Россию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey
Российская сторона неоднократно заявляла о том, что не будет участвовать в конференции. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала мероприятие "очередным надуваловом".
"Это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают. Как могут проводить "мирную конференцию" те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта? — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что основной целью саммита станет выработка ультиматума в адрес России, а не обсуждение путей выхода из кризиса.
Цели саммита
Главная задача проведения саммита в Швейцарии — получить поддержку мирового сообщества "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, которая, по сути, означает уничтожение России, полагает политологи.
Истинной целью саммита в Швейцарии изначально было создание медийной картинки для президента США Джо Байдена, чтобы на выборах получить дополнительные голоса американских избирателей. Такое мнение Life.ru высказал доктор политических наук Андрей Кошкин.
— Запад намеревался объединить как можно больше государств, которые должны поддержать его позицию по Украине, осудив Россию, — сказал он.
Что будет с Украиной после саммита в Швейцарии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio
Здесь речь идёт не только о выплате огромных репараций, но и о расчленении России, сдаче всего оружия, включая ядерное. Этот план вызывает осторожность стран Юга. Китай, скорее всего, участвовать не будет. Также, скорее всего, не будет и Байдена. Поэтому уровень конференции будет снижаться.
Киев рассчитывает, что на конференции будет выработан компромисс между всеми её участниками, направленный против России. А дальше последует общее давление на Россию, которое будет на руку киевскому режиму.
Какие прогнозы дают Украине после саммита
Саммит не принесёт Украине никаких преференций и ситуация в мире кардинальным образом не поменяется, уверены эксперты. Киев не получит ничего, кроме иллюзии солидарности мирового сообщества. Они уже сейчас пытаются убедить всех в том, что мир поддерживает Украину. В таком пропагандистском плане эта конференция будет использована, но не более того.