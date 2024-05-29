Идеолог Зеленского: Почему исполняющим обязанности президента Украины считают Стефанчука и чего от него ждать России С точки зрения России легитимным главой Украины после окончания президентских полномочий Зеленского стал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Чем прославился этот КВНщик? 29 мая, 16:18 5405 5405 Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / DPA / Philipp von Ditfurth, ZUMA

Почему спикер Верховной рады должен возглавить Украину

Находясь с визитом в Узбекистане, президент Владимир Путин заявил, что после окончания срока полномочий президента Владимира Зеленского Россия его больше не считает главой Незалежной. По словам Путина, в соответствии с украинской конституцией единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и её спикер.

Таким образом, ключевые для страны решения после 21 мая (в этот день закончились полномочия Зеленского) должен принимать Руслан Стефанчук — председатель Верховной рады Украины. Но, похоже, не станет — он уже заявил, что считает своего шефа легитимным президентом до момента новых выборов, а всех, кто считает иначе, назвал врагами страны. Кстати, нынешний спикер парламента Незалежной внесён в российский санкционный список — санкции подразумевают заморозку безналичных средств, имущества, находящегося на территории России, а также запрет на перевод денег из России.

Забавно, что заявление прозвучало на фоне упорных слухов, уже несколько месяцев муссируемых в среде украинских депутатов, что Стефанчук пытается сбежать с должности спикера Рады и перейти на работу в Конституционный суд. О намерении главы парламента рассказала в эфире одного из местных телеканалов "народна депутатка" от фракции "Европейская солидарность" София Федина.

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в ходе визита в Узбекистан. Видео © kremlin.ru

Кто такой Стефанчук

Стефанчуку 48 лет, он уроженец Тернополя, но состоялся, жил и до сих пор (несмотря на многолетнюю работу в Киеве) прописан в Хмельницком — на улице Свободы, это в самом центре города.

В 1997 году окончил Хмельницкий институт регионального управления и права по специальности "Правознание", а спустя два года — Хмельницкий национальный университет по специальности "Менеджмент производственной сферы".

ХмельницкийУлица Свободы, 22 на карте Хмельницкого — Яндекс Карты Здесь прописан Руслан Стефанчук. Добротный новострой практически в самом центре Хмельницкого. Фото © Yandex Карты

Затем поступил в аспирантуру, а после защитил кандидатскую и получил звание кандидата юридических наук. Спустя восемь лет защитил докторскую. В 2009 году Стефанчук стал членом-корреспондентом Академии правовых наук Украины. Является автором более пятисот научных работ. Специализируется в вопросах частного права, неимущественных прав физлиц, договорных обязательств, вопросах интеллектуальной собственности, медицинском праве.

Как спикер Верховной рады относится к России

Политические взгляды Стефанчука можно назвать типичными для многих жителей Западной Украины, не имеющих связей с Россией.

Ещё в 2006 году будущий спикер парламента руководил Хмельницким центром политического объединения "Собор", созданного известным украинским диссидентом и "борцом с Москвой" Левком Лукьяненко. К 2011 году организация прошла ряд организационных трансформаций, в конце концов объединившись с ультраправым Конгрессом украинских националистов, в котором болтались члены и "Правого сектора"*, и "Национального корпуса"*, и С14*, и другие нацисты, после 2014 года участвовавшие в убийствах жителей Донбасса.

Руслан Стефанчук. Фото © ТАСС / ЕРА / MOHAMMED BADRA

К тому же весь этот сброд активно взаимодействовал с партией "Наша Украина" Виктора Ющенко. Тот же Стефанчук с 2006 по 2007 год параллельно с деятельностью в "Соборе" занимал пост помощника народного депутата фракции "Наша Украина" в Верховной раде Анатолия Матвиенко.

При этом, занимаясь юридической наукой, Стефанчук концентрировался на изучении прежде всего европейских институтов: европейского гражданского права и деятельности Европейского суда по правам человека.

Неудивительно, что, выступая в ноябре прошлого года в эфире украинского телемарафона, он объявлял благодарность Европейской комиссии за демократию через право (консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы), за понимание в том, что Украина поражает в правах собственное русскоязычное население страны.

— Мы здесь достигли полного взаимопонимания. Никаких российских национальных меньшинств в Украине нет и не может быть, — заявил Стефанчук, отвечая на вопрос, как к русским Незалежной относится принятый в декабре 2022 года закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины".

После того как Стефанчук стал спикером Рады, в украинской прессе отмечали возросшие расходы народных избранников на самих себя. Фото © glavcom.ua

Как Стефанчук стал человеком Зеленского

Ещё будучи студентом, Руслан Стефанчук был заядлым кавээнщиком — он играл в хмельницкой команде "Три толстяка". Одним из соперников "Трёх толстяков" в украинской лиге КВН была та самая команда "95-й квартал", которая только что образовалась после распада звёздного коллектива "Запорожье – Кривой Рог – Транзит". В финальных играх и произошло знакомство Руслана Стефанчука с будущим президентом, который тогда был фронтменом "Квартала".

В 2002 году Стефанчук ушёл из КВН и вернулся к научной работе, но из орбиты интересов Зеленского уже больше не выпадал — в 2018 году, когда последний начал собирать свою команду под президентские выборы, бывший кавээнщик вошёл в неё одним из первых. Кстати, решение стоило ему должности советника по вопросам интеллектуальной собственности у тогдашнего вице-премьер-министра Украины Степана Кубива — сразу после того, как Владимир Зеленский объявил, что Стефанчук является частью его предвыборного штаба, юриста уволили.





В какие скандалы попадал Стефанчук

Став "слугой народа" при президенте Зеленском, Стефанчук открыл для себя новые карьерные горизонты. Уже на следующий день после принесения Зеленским президентской присяги — 21 мая 2019 года — Стефанчук занял должность представителя президента в Верховной раде. В конце августа он и сам стал народным депутатом от президентской партии и одновременно первым заместителем её председателя, а в октябре 2021 года — уже и председателем.

За всё это время в украинской прессе нет ни одного заявления Стефанчука, которое бы могло бросить тень на деятельность тогдашнего президента. Самого спикера в местной прессе даже стали называть не иначе как "идеологом Зеленского". В свою очередь, слухи, бродившие вокруг нового спикера парламента, и даже прямые обвинения в коррупции со стороны украинских депутатов для него не имели никаких последствий.

Например, лидер "Радикальной партии" — известный фрик и скандалист Олег Ляшко — в эфире одного из местных ток-шоу требовал от Стефанчука и всей фракции "Слуги народа" пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать "чемоданы денег", которые якобы ежемесячно заносились в кабинеты депутатов фракции украинскими бизнесменами.

— Я не боюсь [своих слов]. Пройдите полиграф вы [Руслан Стефанчук] и ваша фракция. 246 депутатов. Берут деньги каждый месяц. Минимум 8–10 миллионов долларов в месяц. Выходит 200 миллионов долларов в год, — заявил тогда Ляшко.

Николай и Руслан Стефанчуки. Фото © idleaks.net

Кроме того, на Украине Стефанчука обвиняли в том, что тот пристроил в депутаты Рады своего брата Николая, а также в махинациях с деньгами, выделяемыми народным избранникам на аренду жилья в Киеве.

Стефанчук также сумел провести через Раду один из самых скандальных довоенных законопроектов Зеленского — закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который в СМИ называли "антинародным", "предательством" и "распродажей до последней сотки". Документ, который предусматривает отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель, благодаря Стефанчуку стал законом по требованию МВФ.

Может ли Россия вести переговоры со Стефанчуком? 0 Да, по конституции Украины он теперь глава страны Нет, это такой же русофоб и враг России Пусть с этим разберутся дипломаты и юристы

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

Авторы Евгений Кузнецов