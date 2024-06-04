В Кремле объяснили, почему многие страны решили проигнорировать саммит Зеленского

Отказ ряда стран участвовать в женевской встрече по Украине связан с их нежеланием тратить время впустую. Таким мнением поделился с журналистами во вторник, 4 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал предстоящий "мирный саммит" абсурдным занятием и праздным времяпрепровождением.

Напомним, что "мирный саммит" по Украине должен пройти в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. К настоящему моменту известно, что более половины представителей приглашённых стран не подтвердили, что планируют участвовать в мероприятии, а Китай и Саудовская Аравия официально заявили, что не посетят саммит. Даже президент главного союзника Незалежной — Соединённых Штатов Америки — Джо Байден не приедет на саммит: вместо него встречу посетят вице-президент Камала Харрис и помощник по национальной безопасности Джейк Салливан.