Владимир Зеленский совместно с западными партнёрами лично обзванивал глав стран СНГ, чтобы уговорить их приехать на "мирный саммит" по Украине в Швейцарии, однако каждый из них ответил ему отказом. Такое заявление сделал заместитель руководителя Министерства иностранных дел России Михаил Галузин.

Напомним, что "мирный саммит" о разрешении конфликта на Украине должен пройти в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. К настоящему моменту известно, что более половины представителей приглашённых стран не подтвердили, что планируют участвовать в мероприятии, а Китай и Саудовская Аравия официально заявили, что не посетят саммит. В Поднебесной такое решение объяснили тем, что в мирном урегулировании должны участвовать все стороны конфликта, а так как на мероприятие не приглашена Россия, то и смысла в такой конференции нет. Стоит отметить, что даже президент главного союзника Незалежной — Соединённых Штатов Америки — Джо Байден не приедет на саммит: вместо него встречу посетят вице-президент Камала Харрис и помощник по национальной безопасности Джейк Салливан.