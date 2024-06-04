Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 05:47

Володин назвал Зеленского "умственным инвалидом", а конференцию в Швейцарии "сходкой"

Володин: Решение украинского вопроса без участия России невозможно

Решение украинского вопроса без участия России невозможно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя грядущую конференцию по Украине в Швейцарии. По его словам, любые попытки навязать Москве какие-либо решения, принятые на "ангажированных сходках", обречены на провал.

Он обратил внимание, что участников саммита становится всё меньше, а многие страны понижают уровень своего участия. Даже США на мероприятии будут представлены не президентом Джо Байденом.

"И в этом, скорее всего, скрыт глубокий смысл. На этой встрече как минимум будет один умственный инвалид — Зеленский. А также те, кто поехал на встречу с Зеленским, который сегодня никто: его полномочия как главы Украины закончились", — напомнил Володин.

Спикер ГД подчеркнул, что всё больше стран убеждаются в лицемерии политики Вашингтона и Брюсселя.

"Наигрался и забыл о ручном зверьке": В ГД объяснили отказ Байдена посетить саммит по Украине
"Наигрался и забыл о ручном зверьке": В ГД объяснили отказ Байдена посетить саммит по Украине

Напомним, 15–16 июня в Швейцарии состоится саммит по урегулированию конфликта на Украине. В настоящее время участие в мероприятии подтвердили менее половины из числа приглашённых, отказались приезжать такие крупные политические игроки, как Китай и Саудовская Аравия. Пекин объяснил, что для достижения мира необходимо участие всех сторон конфликта, а Россию, как и ожидалось, в Швейцарию не пригласили. При этом даже главный партнёр Киева — США — отправит на саммит не своего лидера Джо Байдена, а вице-президента Камалу Харрис и помощника по нацбезопасности Джейка Салливана.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Review News

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров