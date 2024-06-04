Володин назвал Зеленского "умственным инвалидом", а конференцию в Швейцарии "сходкой"
Володин: Решение украинского вопроса без участия России невозможно
Решение украинского вопроса без участия России невозможно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя грядущую конференцию по Украине в Швейцарии. По его словам, любые попытки навязать Москве какие-либо решения, принятые на "ангажированных сходках", обречены на провал.
Он обратил внимание, что участников саммита становится всё меньше, а многие страны понижают уровень своего участия. Даже США на мероприятии будут представлены не президентом Джо Байденом.
"И в этом, скорее всего, скрыт глубокий смысл. На этой встрече как минимум будет один умственный инвалид — Зеленский. А также те, кто поехал на встречу с Зеленским, который сегодня никто: его полномочия как главы Украины закончились", — напомнил Володин.
Спикер ГД подчеркнул, что всё больше стран убеждаются в лицемерии политики Вашингтона и Брюсселя.
Напомним, 15–16 июня в Швейцарии состоится саммит по урегулированию конфликта на Украине. В настоящее время участие в мероприятии подтвердили менее половины из числа приглашённых, отказались приезжать такие крупные политические игроки, как Китай и Саудовская Аравия. Пекин объяснил, что для достижения мира необходимо участие всех сторон конфликта, а Россию, как и ожидалось, в Швейцарию не пригласили. При этом даже главный партнёр Киева — США — отправит на саммит не своего лидера Джо Байдена, а вице-президента Камалу Харрис и помощника по нацбезопасности Джейка Салливана.
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