Решение украинского вопроса без участия России невозможно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя грядущую конференцию по Украине в Швейцарии. По его словам, любые попытки навязать Москве какие-либо решения, принятые на "ангажированных сходках", обречены на провал.

Он обратил внимание, что участников саммита становится всё меньше, а многие страны понижают уровень своего участия. Даже США на мероприятии будут представлены не президентом Джо Байденом.

"И в этом, скорее всего, скрыт глубокий смысл. На этой встрече как минимум будет один умственный инвалид — Зеленский. А также те, кто поехал на встречу с Зеленским, который сегодня никто: его полномочия как главы Украины закончились", — напомнил Володин.

Спикер ГД подчеркнул, что всё больше стран убеждаются в лицемерии политики Вашингтона и Брюсселя.