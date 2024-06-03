Когда лидер страны не хочет или не может посетить мероприятие, но видимость присутствия создать нужно, он направляет туда своих помощников. В случае с президентом США Джо Байденом это не помощники, а приспешники, заявил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя отсутствие американского политика на саммите по Украине в Швейцарии. Он отметил, что мероприятие проводят, чтобы успокоить Зеленского, который уже изрядно всем надоел.

"Судя по всему, нагло кидать людей — часть национальной культуры англосаксов. Сперва американцы вовлекали Украину в НАТО, что вылилось в боевые действия. При этом США очень лениво поддерживают Киев. Затем во время переговоров в Стамбуле британцы пообещали победу — результат аналогичный. Теперь конференция по Украине в Швейцарии — и еë "любезно" пропускает Байден", — отметил депутат.

По его словам, изначально было понятно, что для американцев украинский народ вообще и Зеленский в частности — инструмент, разменная монета, и это раз за разом подтверждается. Он отметил, что Зеленский поступил глупо, сделав ставку на Байдена, который по трапу спуститься не может и здоровается с воздухом.

Всë возвращается на круги своя: заокеанский хозяин, кидавший кости своим псам в надежде, что те укусят за пятку соседей, наигрался и забыл о ручном зверьке. В следующий раз заведут себе кого-нибудь другого, и всë повторится Депутат Госдумы Александр Толмачёв

Политик напомнил, что каждая страна, которая доверяется американцам, остаётся в дураках и наедине с созданными проблемами. По его словам, именно это произошло с грузинами, афганцами, иракцами, а теперь с украинцами.