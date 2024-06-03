Байден всё-таки пропустит конференцию по Украине в Швейцарии

"Вице-президент Камала Харрис 15 июня отправится в Люцерн (Швейцария), чтобы принять участие в саммите по вопросам мира на Украине. Помощник по национальной безопасности Джейк Салливан вместе с вице-президентом будут представлять Соединённые Штаты на саммите", — говорится в сообщении Белого дома.

Напомним, 15–16 июня в Швейцарии состоится саммит по урегулированию конфликта на Украине. Ожидается, что на конференции обсудят так называемую формулу мира, предложенную Киевом. В настоящее время участие в мероприятии подтвердили менее половины из числа приглашённых, отказались приезжать такие крупные политические игроки, как Китай и Саудовская Аравия. Пекин объяснил, что для достижения мира необходимо участие всех сторон конфликта, а Россию, как и ожидалось, в Швейцарию не пригласили.