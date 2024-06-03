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Регион
3 июня, 15:17

Байден всё-таки пропустит конференцию по Украине в Швейцарии

США на саммите по Украине в Швейцарии представят Харрис и Салливан

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Президент США Джо Байден всё-таки пропустит конференцию по Украине в Швейцарии. Как сообщили в Белом доме, Штаты будут представлять вице-президент Камала Харрис и помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Вице-президент Камала Харрис 15 июня отправится в Люцерн (Швейцария), чтобы принять участие в саммите по вопросам мира на Украине. Помощник по национальной безопасности Джейк Салливан вместе с вице-президентом будут представлять Соединённые Штаты на саммите", — говорится в сообщении Белого дома.

Что известно о конференции по Украине в Швейцарии 15–16 июня
Что известно о конференции по Украине в Швейцарии 15–16 июня

Напомним, 15–16 июня в Швейцарии состоится саммит по урегулированию конфликта на Украине. Ожидается, что на конференции обсудят так называемую формулу мира, предложенную Киевом. В настоящее время участие в мероприятии подтвердили менее половины из числа приглашённых, отказались приезжать такие крупные политические игроки, как Китай и Саудовская Аравия. Пекин объяснил, что для достижения мира необходимо участие всех сторон конфликта, а Россию, как и ожидалось, в Швейцарию не пригласили.

Александра Вишнякова
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