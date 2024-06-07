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Регион
7 июня, 18:10

Песков: Украинский "саммит мира" ничего не даст, кроме новой истерики Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "заведомо пустым мероприятием" предстоящий в Швейцарии "мирный саммит" по Украине. Единственным его эффектом может стать лишь очередная истерика Владимира Зеленского, считает представитель Кремля. В интервью РБК он отметил, что на конференции будет много разных громких и эмоциональных заявлений, однако какого-либо результата ожидать от саммита не стоит.

"Это позволит Зеленскому ещё раз чуть-чуть поистеричничать насчёт той жуткой ситуации, в которой оказалась Украина, пообвинять всех. Мы видим, что его риторика по обвинению всех в недопоставках оружия и так далее, она растёт с каждым днём, по мере того как ухудшается для него положение на фронте", — сказал Песков.

Среди немногих интриг представитель Кремля выделил присутствие конкретных руководителей стран Запада на саммите. В частности, Песков имел в виду президента США Джо Байдена.

Ранее сегодня стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш проигнорирует мероприятие.

Напомним, широко обсуждаемая конференция по урегулированию конфликта на Украине стартует 15 июня в Швейцарии. Главы многих зарубежных государств, в том числе и ярые союзники Киева, отказались посещать мероприятие. В Кремле уверены, что всё это говорит о нежелании западных стран тратить время впустую.

Что известно о конференции по Украине в Швейцарии 15–16 июня
Что известно о конференции по Украине в Швейцарии 15–16 июня
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Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Наталья Исакова
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