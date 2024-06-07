Песков: Украинский "саммит мира" ничего не даст, кроме новой истерики Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "заведомо пустым мероприятием" предстоящий в Швейцарии "мирный саммит" по Украине. Единственным его эффектом может стать лишь очередная истерика Владимира Зеленского, считает представитель Кремля. В интервью РБК он отметил, что на конференции будет много разных громких и эмоциональных заявлений, однако какого-либо результата ожидать от саммита не стоит.

"Это позволит Зеленскому ещё раз чуть-чуть поистеричничать насчёт той жуткой ситуации, в которой оказалась Украина, пообвинять всех. Мы видим, что его риторика по обвинению всех в недопоставках оружия и так далее, она растёт с каждым днём, по мере того как ухудшается для него положение на фронте", — сказал Песков.