Генсек ООН проигнорирует украинский "саммит мира" в Швейцарии

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш не поедет на "саммит мира" по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии. Об этом журналистам сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Нет, он на него не поедет, но ООН будет представлена на соответствующем уровне", — сказал он в ходе брифинга.