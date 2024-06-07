Генсек ООН проигнорирует украинский "саммит мира" в Швейцарии
Офис Гутерриша: Генсек ООН не поедет на "саммит мира" по Украине
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш не поедет на "саммит мира" по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии. Об этом журналистам сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Нет, он на него не поедет, но ООН будет представлена на соответствующем уровне", — сказал он в ходе брифинга.
Напомним, широко обсуждаемая конференция по урегулированию конфликта на Украине стартует 15 июня в Швейцарии. Главы многих зарубежных государств, в том числе и ярые союзники Киева, отказались посещать мероприятие. В Кремле уверены, что всё это говорит о нежелании западных стран тратить время впустую.
TACC / EPA / LAURENT GILLIERON