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7 июня, 17:26

Генсек ООН проигнорирует украинский "саммит мира" в Швейцарии

Офис Гутерриша: Генсек ООН не поедет на "саммит мира" по Украине

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш не поедет на "саммит мира" по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии. Об этом журналистам сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Нет, он на него не поедет, но ООН будет представлена на соответствующем уровне", — сказал он в ходе брифинга.

Напомним, широко обсуждаемая конференция по урегулированию конфликта на Украине стартует 15 июня в Швейцарии. Главы многих зарубежных государств, в том числе и ярые союзники Киева, отказались посещать мероприятие. В Кремле уверены, что всё это говорит о нежелании западных стран тратить время впустую.

Что известно о конференции по Украине в Швейцарии 15–16 июня
Что известно о конференции по Украине в Швейцарии 15–16 июня
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TACC / EPA / LAURENT GILLIERON

Наталья Исакова
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