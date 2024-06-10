"Гора родит мышь": В Швейцарии усомнились в том, что саммит по Украине увенчается успехом
Watson: Конференция по Украине в Швейцарии не приведёт к результатам
Конференция по Украине, которая вскоре состоится в Швейцарии, закончится без значимых результатов, предупредил швейцарский портал Watson.
Авторы материала обратили внимание, что уже заранее создалось впечатление, что крупной сенсации на данном мероприятии ждать не стоит. Хотя, конечно, Владимир Зеленский надеется на обратное, ведь он, приехав в Швейцарию в январе, прямо об этом заявил. Зеленскому, подчеркнули авторы статьи, нужно добиться хотя бы дипломатического успеха из-за трудностей на фронте, с которыми сталкивается Киев. В материале также высказывается предположение, что после мероприятия "гора после продолжительных схваток родит мышь".
Напомним, что "мирный саммит" состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. Некоторые страны бойкотируют мероприятие и отказываются посещать его без участия Москвы. Среди них, в частности, Китай, руководство которого заявило, что не видит соблюдения организаторами принципов равноправия и справедливости.
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