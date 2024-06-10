"Гора родит мышь": В Швейцарии усомнились в том, что саммит по Украине увенчается успехом

Авторы материала обратили внимание, что уже заранее создалось впечатление, что крупной сенсации на данном мероприятии ждать не стоит. Хотя, конечно, Владимир Зеленский надеется на обратное, ведь он, приехав в Швейцарию в январе, прямо об этом заявил. Зеленскому, подчеркнули авторы статьи, нужно добиться хотя бы дипломатического успеха из-за трудностей на фронте, с которыми сталкивается Киев. В материале также высказывается предположение, что после мероприятия "гора после продолжительных схваток родит мышь".