Лидер ещё одного государства отказался от участия в конференции по Украине

Президент Аргентины Хавьер Милей отказался от поездки в Швейцарию на конференцию по Украине, которая запланирована на 15–16 июня. Как передаёт газета La Nacion, также глава этого южноамериканского государства не посетит саммит "Группы семи" (G7) в Италии.

Источники издания сообщили, что это связано с празднованием Национального дня латиноамериканской свободы и Дня флага страны, которые пройдут 17 и 20 июня. Во время них Милей решил остаться в Аргентине и только после этого намерен отправиться в Европу.