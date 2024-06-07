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Регион
6 июня, 23:49

Лидер ещё одного государства отказался от участия в конференции по Украине

La Nacion: Глава Аргентины Милей не поедет на саммит G7 и конференцию по Украине

Президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © X / Javier Milei

Президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © X / Javier Milei

Президент Аргентины Хавьер Милей отказался от поездки в Швейцарию на конференцию по Украине, которая запланирована на 15–16 июня. Как передаёт газета La Nacion, также глава этого южноамериканского государства не посетит саммит "Группы семи" (G7) в Италии.

Источники издания сообщили, что это связано с празднованием Национального дня латиноамериканской свободы и Дня флага страны, которые пройдут 17 и 20 июня. Во время них Милей решил остаться в Аргентине и только после этого намерен отправиться в Европу.

В Кремле назвали саммит по Украине в Швейцарии абсурдным сборищем
В Кремле назвали саммит по Украине в Швейцарии абсурдным сборищем

Напомним, саммит по Украине должен пройти в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Владимир Зеленский пригласил на мероприятие в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Впоследствии китайская делегация сообщила, что не поедет в Швейцарию для участия в данной конференции, так как Пекин не видит соблюдения организаторами принципов равноправия и справедливости. Хозяин Белого дома тоже пропустит это мероприятие, вместо него там будут вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис и помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Алексей Соловьёв
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