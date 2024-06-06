В Кремле назвали саммит по Украине в Швейцарии абсурдным сборищем

Главным для России является достижение целей специальной военной операции. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас главное достигнуть поставленных целей, — отметил он в беседе с газетой "Известия".