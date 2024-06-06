В Кремле назвали саммит по Украине в Швейцарии абсурдным сборищем
Песков назвал саммит по урегулированию на Украине в Швейцарии абсурдным сборищем
Главным для России является достижение целей специальной военной операции. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас главное достигнуть поставленных целей, — отметил он в беседе с газетой "Известия".
Представитель Кремля добавил, что с точки зрения содержания саммит по Украине в Швейцарии является абсурдным сборищем, которое обречено на достаточно пустое времяпрепровождение. При этом Запад пытается придать ему убедительность разными методами.
Как сообщал Life.ru, широко обсуждаемая конференция по урегулированию конфликта на Украине стартует 15 июня в Швейцарии. Главы многих зарубежных государств, в том числе и ярые союзники Киева, отказались посещать мероприятие. В Кремле уверены, что всё это говорит о нежелании западных стран тратить время впустую.
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