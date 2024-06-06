ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 17:24

В Кремле назвали саммит по Украине в Швейцарии абсурдным сборищем

Песков назвал саммит по урегулированию на Украине в Швейцарии абсурдным сборищем

Главным для России является достижение целей специальной военной операции. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас главное достигнуть поставленных целей, — отметил он в беседе с газетой "Известия".

Представитель Кремля добавил, что с точки зрения содержания саммит по Украине в Швейцарии является абсурдным сборищем, которое обречено на достаточно пустое времяпрепровождение. При этом Запад пытается придать ему убедительность разными методами.

Сурков двумя словами описал "формулу мира" на Украине, которая сработает
Сурков двумя словами описал "формулу мира" на Украине, которая сработает

Как сообщал Life.ru, широко обсуждаемая конференция по урегулированию конфликта на Украине стартует 15 июня в Швейцарии. Главы многих зарубежных государств, в том числе и ярые союзники Киева, отказались посещать мероприятие. В Кремле уверены, что всё это говорит о нежелании западных стран тратить время впустую.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / onajourney

Никита Осипов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров