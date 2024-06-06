Сурков двумя словами описал "формулу мира" на Украине, которая сработает
Экс-помощник Путина Сурков: Мир на Украине возможен по формуле "минус Зеленский"
Исключение Владимира Зеленского из процесса переговоров должно стать одним из критериев для завершения украинского конфликта. Об этом заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков.
"Формула мира проста, вот она, запишите: "минус Зеленский". Только методом вычитания этой мнимой величины можно получить результат", — приводит портал "Актуальные комментарии" слова Суркова.
Бывший помощник Владимира Путина добавил, что Зеленский, который отверг Минские соглашения, "снял с предохранителя механизм запуска глобальной войны". По словам Суркова, необходимы "сомасштабные меры", чтобы предотвратить угрозу эскалации мирового конфликта.
"Разбушевавшееся украинство обречено на поражение. Но в одиночку пропадать ему скучно. Вот Зеленский и носится по планете как угорелый. Истерически пытается вовлечь в конфликт как можно больше государств. В том числе обладающих ядерным оружием. Чтобы пропали вообще все", — указал Сурков.
Он отметил, что будет довольно глупо, если человеческая цивилизация, созданная Конфуцием, Аристотелем, Ньютоном и Достоевским, "погибнет из-за амбиций провинциального комика из Кривого Рога".
Напомним, широко обсуждаемая конференция по урегулированию украинского конфликта стартует уже 15 июня в Швейцарии. Главы многих зарубежных государств, в том числе и ярые союзники Киева, отказались посещать мероприятие. В Кремле уверены, что всё это говорит о нежелании западных стран тратить время впустую. Эксперты называют "саммит мира" фестивалем протеста против России, который лишь отдалит переговоры Москвы и Киева.
ТАСС / Михаил Метцель