Исключение Владимира Зеленского из процесса переговоров должно стать одним из критериев для завершения украинского конфликта. Об этом заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков.

"Формула мира проста, вот она, запишите: "минус Зеленский". Только методом вычитания этой мнимой величины можно получить результат", — приводит портал "Актуальные комментарии" слова Суркова.

Бывший помощник Владимира Путина добавил, что Зеленский, который отверг Минские соглашения, "снял с предохранителя механизм запуска глобальной войны". По словам Суркова, необходимы "сомасштабные меры", чтобы предотвратить угрозу эскалации мирового конфликта.

"Разбушевавшееся украинство обречено на поражение. Но в одиночку пропадать ему скучно. Вот Зеленский и носится по планете как угорелый. Истерически пытается вовлечь в конфликт как можно больше государств. В том числе обладающих ядерным оружием. Чтобы пропали вообще все", — указал Сурков.