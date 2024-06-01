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Регион
1 июня, 14:22

Академик РАН назвал украинский "саммит мира" в Швейцарии фестивалем протеста против РФ

Академик Арбатов: "Мирный саммит" в Швейцарии отдалит переговоры Москвы и Киева

"Мирный саммит" по Украине в Швейцарии только отдалит перспективу переговоров Москвы и Киева. Об этом заявил глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Алексей Арбатов.

"Саммит мира" в Швейцарии скорее отдаляет реальные переговоры по урегулированию на Украине: формат встречи с обвинениями в адрес Москвы оттолкнёт Россию от диалога. Можно, конечно, провести какой-то "фестиваль" протеста против России, где будут массовые политические заявления, декларации и обвинения в адрес Москвы", — подчеркнул академик в беседе с РБК.

Арбатов добавил, что никакие мирные переговоры в истории не достигли бы результата, если бы велись в публичном формате на больших собраниях. По его словам, российские власти не терпят давления и оскорблений, поэтому какое-то сближение после конференции, где РФ будут лишь осуждать, нельзя назвать возможным.

В Госдуме поставили точку в любых попытках обсудить "мир на Украине" без участия России
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Напомним, уже 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке пройдёт "саммит мира" по Украине, в котором, как утверждается, примут участие более 80 государств, но не Россия. Владимир Зеленский пригласил на мероприятие в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, однако оба лидера отказались. В МИД Китая подчеркнули, что в процессе должны участвовать как РФ, так и Украина. А в Кремле назвали бессмысленными попытки урегулировать конфликт на территории Незалежной без России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mikadun

Дарья Нарыкова
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