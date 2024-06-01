Академик РАН назвал украинский "саммит мира" в Швейцарии фестивалем протеста против РФ

"Мирный саммит" по Украине в Швейцарии только отдалит перспективу переговоров Москвы и Киева. Об этом заявил глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Алексей Арбатов.

"Саммит мира" в Швейцарии скорее отдаляет реальные переговоры по урегулированию на Украине: формат встречи с обвинениями в адрес Москвы оттолкнёт Россию от диалога. Можно, конечно, провести какой-то "фестиваль" протеста против России, где будут массовые политические заявления, декларации и обвинения в адрес Москвы", — подчеркнул академик в беседе с РБК.