Зеленский запаниковал из-за попыток сорвать "мирный саммит" по Украине в Швейцарии
Bloomberg: Зеленский пожаловался на попытки сорвать "саммит мира" в Швейцарии
"Саммит мира" по Украине, который должен пройти с 15 по 16 июня, может оказаться под угрозой срыва. Об этом заявил Владимир Зеленский на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
"К сожалению, есть попытки сорвать саммит", — приводит агентство Bloomberg слова Зеленского.
Он добавил, что не хочет верить, что эти попытки вызваны стремлением к "монополярной власти над миром".
Широко обсуждаемый "мирный саммит" должен пройти в швейцарском Бюргенштоке, в котором, как утверждается, примут участие более 80 государств, но не Россия. Владимир Зеленский пригласил на мероприятие в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, однако оба лидера отказались от участия. В МИД Китая подчеркнули, что в процессе должны участвовать как РФ, так и Украина, а также назвали три важных элемента, которые отсутствуют в предстоящей конференции. А в Кремле назвали бессмысленными попытки урегулировать конфликт на территории Незалежной без России.
Telegram / Zelenskiy / Official