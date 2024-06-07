"Политический фарс": Стало известно об отказе ещё двух стран от участия в саммите по Украине

Мексиканские власти получили приглашение на так называемый "саммит мира" по Украине, который состоится в Швейцарии. Как передаёт газета "Известия" со ссылкой на посольство этой страны в РФ, Мехико не станет отправлять свою делегацию на эту конференцию.

"Мексика не будет присутствовать на этом мероприятии. Наша страна выступает за мир, поэтому мы ожидаем, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта", — завили собеседники издания.

Помимо этого, аналогичное решение приняли власти Никарагуа. В диппредставительстве этого латиноамериканского государства в Москве рассказали журналистам, что их страна никогда не участвовала и не будет участвовать в этом "политическом фарсе". Также там сообщили, что целью этого мероприятия является вовсе не мирное урегулирование украинского конфликта, а лишь предъявление очередного ультиматума России.