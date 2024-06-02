Ещё одна страна отказалась участвовать в "саммите мира" по Украине в Швейцарии

Саудовская Аравия отказалась принимать участие в предстоящем "саммите мира" по Украине, поскольку там не будет представителей России. Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в Эр-Рияде.

Со слов собеседников агентства, накануне, 1 июня, Владимир Зеленский намеревался посетить Саудовскую Аравию, чтобы заручиться там поддержкой на фоне так называемого саммита мира. Однако теперь его визит в королевство отложен на неопределённое время. Визит может состояться уже только после конференции в Швейцарии.