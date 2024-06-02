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Регион
2 июня, 14:19

Ещё одна страна отказалась участвовать в "саммите мира" по Украине в Швейцарии

DPA: Саудовская Аравия отказалась участвовать в "саммите мира" по Украине

Саудовская Аравия отказалась принимать участие в предстоящем "саммите мира" по Украине, поскольку там не будет представителей России. Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в Эр-Рияде.

Со слов собеседников агентства, накануне, 1 июня, Владимир Зеленский намеревался посетить Саудовскую Аравию, чтобы заручиться там поддержкой на фоне так называемого саммита мира. Однако теперь его визит в королевство отложен на неопределённое время. Визит может состояться уже только после конференции в Швейцарии.

Напомним, в настоящее время от участия в "саммите мира" отказались руководители Китая, Бразилии, ЮАР. Кроме того, в Швейцарию, вероятно, не поедут президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис.

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Широко обсуждаемый "мирный саммит" должен пройти в швейцарском Бюргенштоке. Владимир Зеленский пригласил на мероприятие в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, однако оба лидера отказались от участия. В МИД Китая подчеркнули, что в процессе должны участвовать как РФ, так и Украина, а также назвали три важных элемента, которые отсутствуют на предстоящей конференции. А в Кремле назвали бессмысленными попытки урегулировать конфликт на территории Незалежной без России.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Наталья Исакова
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