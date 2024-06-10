В ФРГ рассказали о реакции Зеленского на отказ Китая от "мирного саммита"
Spiegel: Отказ Китая от участия в саммите по Украине разочаровал Зеленского
Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / ЕРА
Китай своим отказом от участия в "мирном саммите" по Украине очень расстроил Владимира Зеленского и руководство Германии, которое всё никак не может перетянуть на свою сторону Глобальный Юг. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.
"Отказ народной республики — жестокое разочарование для Зеленского, а также для немецкого правительства, которое агитировало за участие Китая", — говорится в материале.
Автор публикации уверен, что делегация Китая добавила бы солидности и веса предстоящему саммиту, тем более что в этом случае Пекин стал бы примером для других стран, которые сейчас игнорируют мероприятие. В частности, речь идёт о Бразилии и Саудовской Аравии, отмечается в статье.
Напомним, "мирный саммит" по украинскому конфликту пройдёт в Швейцарии с 15 по 16 июня. Россия на мероприятие не приглашена, поэтому целый ряд стран назвал его бессмысленным и отказался принимать участие. К примеру, так поступили Китай, Мексика, Аргентина, Никарагуа и другие. Предполагается, что участие в саммите примут только 90 государств.