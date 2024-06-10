В ФРГ рассказали о реакции Зеленского на отказ Китая от "мирного саммита" Spiegel: Отказ Китая от участия в саммите по Украине разочаровал Зеленского 10 июня, 16:34 Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / ЕРА

Китай своим отказом от участия в "мирном саммите" по Украине очень расстроил Владимира Зеленского и руководство Германии, которое всё никак не может перетянуть на свою сторону Глобальный Юг. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

"Отказ народной республики — жестокое разочарование для Зеленского, а также для немецкого правительства, которое агитировало за участие Китая", — говорится в материале.

Автор публикации уверен, что делегация Китая добавила бы солидности и веса предстоящему саммиту, тем более что в этом случае Пекин стал бы примером для других стран, которые сейчас игнорируют мероприятие. В частности, речь идёт о Бразилии и Саудовской Аравии, отмечается в статье.

Авторы Татьяна Миссуми