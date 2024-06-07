Мединский сравнил "мирный саммит" по Украине в Швейцарии с Евровидением

"Мирный саммит" по Украине в Швейцарии становится похож на конкурс Евровидение, так как в нём также не участвуют ведущие страны мира. С таким заявлением выступил на ПМЭФ помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

"Евровидение же проходит, это примерно из этой же серии. Результат будет примерно такой же", — ответил он корреспонденту ТАСС на вопрос, имеет ли какой-то смысл предстоящая конференция по Украине в Швейцарии без участия в ней России, Китая и других ведущих стран.