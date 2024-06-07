ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 08:28

Мединский сравнил "мирный саммит" по Украине в Швейцарии с Евровидением

"Мирный саммит" по Украине в Швейцарии становится похож на конкурс Евровидение, так как в нём также не участвуют ведущие страны мира. С таким заявлением выступил на ПМЭФ помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

"Евровидение же проходит, это примерно из этой же серии. Результат будет примерно такой же", — ответил он корреспонденту ТАСС на вопрос, имеет ли какой-то смысл предстоящая конференция по Украине в Швейцарии без участия в ней России, Китая и других ведущих стран.

Песков: Швейцария потеряла нейтралитет, встав на сторону Запада по Украине
Песков: Швейцария потеряла нейтралитет, встав на сторону Запада по Украине

Напомним, что "мирный саммит" по Украине планируется в Швейцарии 15–16 июня. Однако ведущие страны — вроде России и Китая — на нём присутствовать не будут, а поэтому многие другие лидеры также отказываются от посещения ввиду нецелесообразности встречи.

Обложка ©

Wikipedia / Дмитрий Алексеев

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Мединский
  • ПМЭФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров