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Песков: Швейцария потеряла нейтралитет, встав на сторону Запада по Украине

5 июня, 11:42
Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Павел Бедняков

Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Павел Бедняков

Швейцария отклонилась от своего нейтрального статуса, когда стала придерживаться прозападной позиции в украинском конфликте. Об этом сообщил в беседе с журналистами в среду, 5 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Швейцария отходит от своей многолетней и давней традиционной линии, основанной на нейтралитете. Швейцария и так изрядно в украинском случае потеряла свой нейтралитет, она солидаризировалась с западным меньшинством", — уточнил он.

Так Песков прокомментировал мнение Швейцарской народной партии, посчитавшей однобоким готовящийся "мирный саммит" по Украине, который может стать сборищем противников Москвы. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия солидарна с подобным взглядом на саммит.

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Напомним, что конференция по урегулированию украинского конфликта стартует уже 15 июня в Швейцарии. Главы многих зарубежных государств, в том числе и ярые союзники Киева, отказались посещать мероприятие. В Кремле уверены, что всё это говорит о нежелании западных стран тратить время впустую.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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