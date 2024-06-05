Песков: Швейцария потеряла нейтралитет, встав на сторону Запада по Украине 5 июня, 11:42 Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Павел Бедняков

Швейцария отклонилась от своего нейтрального статуса, когда стала придерживаться прозападной позиции в украинском конфликте. Об этом сообщил в беседе с журналистами в среду, 5 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Швейцария отходит от своей многолетней и давней традиционной линии, основанной на нейтралитете. Швейцария и так изрядно в украинском случае потеряла свой нейтралитет, она солидаризировалась с западным меньшинством", — уточнил он.

Так Песков прокомментировал мнение Швейцарской народной партии, посчитавшей однобоким готовящийся "мирный саммит" по Украине, который может стать сборищем противников Москвы. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия солидарна с подобным взглядом на саммит.

Авторы Татьяна Миссуми