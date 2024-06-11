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11 июня, 17:37

Путин рассчитывает встретиться с Эрдоганом в начале июля на саммите в Астане

Президент России Владимир Путин рассчитывает 3–4 июля провести встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Об этом российский лидер заявил на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время — в июле, по-моему, 3–4-го числа — он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия. У нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы", — отметил Путин.

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Напомним, сегодня Путин встретился с главой МИД Турции Фиданом, который прибыл в Россию с рабочим визитом для участия в заседании руководителей МИД организации БРИКС+. Планируется, что дипломат доложит российскому президенту о его итогах. Как отмечали в Кремле, у Москвы и Анкары очень объёмная повестка для обсуждения, в рамках которой нужно рассмотреть множество вопросов.

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Life.ru

Александра Мышляева
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