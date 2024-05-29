Эрдоган констатировал смерть ООН
Президент Турции Эрдоган назвал ООН мёртвой организацией из-за бездействия в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает ООН мёртвой организацией из-за бездействия в Газе. Таким мнением он поделился в среду, 29 мая, на заседании своей партии в парламенте.
По словам политика, нападения на Рафах перешли в более кровавую фазу — и наблюдать за тем, что там происходит, невыносимо.
"Что толку от ООН, если она не в силах остановить этот геноцид? Зачем нужны эти здания, если судьба мира находится в руках пяти стран — постоянных членов Совбеза ООН? Да ООН не может защитить даже свой собственный персонал, её дух мёртв", — убеждён Эрдоган.
Турецкий лидер добавил, что в то время, как в Газе гибнет человечество, в Европе гибнет демократия и свобода.
В ночь на 27 мая Израиль ударил по лагерю беженцев в Рафахе. Погибло как минимум 40 человек. Большинство жертв — женщины и дети. В Минобороны Израиля же заявили, что удар был нанесён "по законным целям". Действия еврейского государства осудили лидеры многих стран. Так, например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Гитлером.
Depo Photos / ABACA