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Регион
29 мая, 11:33
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Эрдоган констатировал смерть ООН

Президент Турции Эрдоган назвал ООН мёртвой организацией из-за бездействия в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает ООН мёртвой организацией из-за бездействия в Газе. Таким мнением он поделился в среду, 29 мая, на заседании своей партии в парламенте.

По словам политика, нападения на Рафах перешли в более кровавую фазу — и наблюдать за тем, что там происходит, невыносимо.

"Что толку от ООН, если она не в силах остановить этот геноцид? Зачем нужны эти здания, если судьба мира находится в руках пяти стран — постоянных членов Совбеза ООН? Да ООН не может защитить даже свой собственный персонал, её дух мёртв", — убеждён Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что в то время, как в Газе гибнет человечество, в Европе гибнет демократия и свобода.

Израиль оправдался перед США за удар по лагерю беженцев в Рафахе и гибель 40 человек
Израиль оправдался перед США за удар по лагерю беженцев в Рафахе и гибель 40 человек

В ночь на 27 мая Израиль ударил по лагерю беженцев в Рафахе. Погибло как минимум 40 человек. Большинство жертв — женщины и дети. В Минобороны Израиля же заявили, что удар был нанесён "по законным целям". Действия еврейского государства осудили лидеры многих стран. Так, например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Гитлером.

Обложка ©

Depo Photos / ABACA

Марина Калегина
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