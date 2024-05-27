"Будут проклинать": Эрдоган вновь сравнил Нетаньяху с Гитлером
Президент Турции Эрдоган: Нетаньяху будут проклинать в мире так же, как Гитлера
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь сравнил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером. К такой оценке турецкий лидер прибегнул, осудив удар еврейского государства по лагерю беженцев в Рафахе на юге сектора Газа.
"Нетаньяху не сможет избежать ответственности. Его будут проклинать, как Гитлера. Резня, которую он учинил после решения Международного суда [ООН] прекратить нападения в Газе, в очередной раз показала кровавое и вероломное лицо Израиля как террористического государства", — приводит телеканал TRT Haber слова Эрдогана.
Напомним, что Международный суд всемирной организации обязал Израиль прекратить проведение военной операции в городе Рафахе, находящемся на границе Египта и сектора Газа. Однако Тель-Авив отказался выполнять требования организации. Там отметили, что обвинения в геноциде палестинского народа якобы являются ложными. К слову, как раз в то время Эрдоган впервые сравнил Нетаньяху с Гитлером, припомнив зверства на территории Палестины. Тем не менее Израиль продолжил бомбить Рафах. В ночь на 27 мая ЦАХАЛ ударила по лагерю беженцев с помощью ракет. Известно о 40 жертвах атаки.