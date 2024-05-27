"Будут проклинать": Эрдоган вновь сравнил Нетаньяху с Гитлером

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь сравнил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером. К такой оценке турецкий лидер прибегнул, осудив удар еврейского государства по лагерю беженцев в Рафахе на юге сектора Газа.

"Нетаньяху не сможет избежать ответственности. Его будут проклинать, как Гитлера. Резня, которую он учинил после решения Международного суда [ООН] прекратить нападения в Газе, в очередной раз показала кровавое и вероломное лицо Израиля как террористического государства", — приводит телеканал TRT Haber слова Эрдогана.