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Регион
24 мая, 18:53

Израиль наплевал на требование Международного суда ООН остановить операцию в Рафахе

МИД Израиля отказался называть операцию ЦАХАЛ в Рафахе геноцидом палестинцев

МИД Израиля прокомментировал требование Международного суда ООН остановить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа. В ведомстве подчеркнули, что обвинения в якобы геноциде палестинского народа являются ложными, а потому боевые действия продолжатся.

"Израиль не проводил и не станет проводить военные мероприятия в районе Рафаха, создающие такие условия жизни, которые бы привели к полному или частичному уничтожению палестинского гражданского населения", — сказано в заявлении министерства.

Также еврейские дипломаты напомнили, что Израиль держит КПП Рафах открытым и не блокирует доставку в регион гуманитарной помощи из Египта. Кроме того, военнослужащие страны действуют по принципу минимального ущерба гражданскому населению.

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Премьер Израиля Биньями Нетаньяху ранее сообщал о намерении уничтожить последние батальоны ХАМАС в Рафахе, несмотря на ордер МУС на свой арест. Против операции ЦАХАЛ на юге Газы выступили и Соединённые Штаты, пригрозив Иерусалиму оружейным эмбарго. Впрочем, армия еврейского государства продолжила наступление на палестинский город, установив контроль над одноимённым КПП.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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