Израиль наплевал на требование Международного суда ООН остановить операцию в Рафахе

МИД Израиля прокомментировал требование Международного суда ООН остановить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа. В ведомстве подчеркнули, что обвинения в якобы геноциде палестинского народа являются ложными, а потому боевые действия продолжатся.

"Израиль не проводил и не станет проводить военные мероприятия в районе Рафаха, создающие такие условия жизни, которые бы привели к полному или частичному уничтожению палестинского гражданского населения", — сказано в заявлении министерства.