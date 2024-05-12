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12 мая, 00:28

Израиль наплевал на угрозы США и продолжил операцию в Рафахе

Представитель ЦАХАЛ Хагари заявил о продолжении высокоточной операции в Рафахе

Армия обороны Израиля продолжает проведение высокоточной, но ограниченной по размаху и направленности операции в городе Рафахе на юге сектора Газа. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По словам высокопоставленного военного, за время боёв в городе израильские солдаты ликвидировали десятки членов суннитского движения ХАМАС. Кроме того, обнаружено огромное количество оружия и подземных туннелей.

"Мы призываем мирных жителей временно переместиться в гуманитарные районы и уйти от перекрёстного огня, под который их ставит ХАМАС. Наша война ведётся против ХАМАС, а не против народа Газы", — подытожил Хагари.

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял о готовности начать штурм Рафаха и уничтожить там последние батальоны ХАМАС. Вашингтон выступил против этого плана, пригрозив лишить армию еврейского государства оружия. Однако ЦАХАЛ всё же начала операцию и уже установила контроль над одноимённым пунктом пропуска со стороны Палестины.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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