Израиль наплевал на угрозы США и продолжил операцию в Рафахе
Представитель ЦАХАЛ Хагари заявил о продолжении высокоточной операции в Рафахе
Армия обороны Израиля продолжает проведение высокоточной, но ограниченной по размаху и направленности операции в городе Рафахе на юге сектора Газа. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
По словам высокопоставленного военного, за время боёв в городе израильские солдаты ликвидировали десятки членов суннитского движения ХАМАС. Кроме того, обнаружено огромное количество оружия и подземных туннелей.
"Мы призываем мирных жителей временно переместиться в гуманитарные районы и уйти от перекрёстного огня, под который их ставит ХАМАС. Наша война ведётся против ХАМАС, а не против народа Газы", — подытожил Хагари.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял о готовности начать штурм Рафаха и уничтожить там последние батальоны ХАМАС. Вашингтон выступил против этого плана, пригрозив лишить армию еврейского государства оружия. Однако ЦАХАЛ всё же начала операцию и уже установила контроль над одноимённым пунктом пропуска со стороны Палестины.
Flickr / Israel Defense Forces