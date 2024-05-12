Израиль наплевал на угрозы США и продолжил операцию в Рафахе

Армия обороны Израиля продолжает проведение высокоточной, но ограниченной по размаху и направленности операции в городе Рафахе на юге сектора Газа. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По словам высокопоставленного военного, за время боёв в городе израильские солдаты ликвидировали десятки членов суннитского движения ХАМАС. Кроме того, обнаружено огромное количество оружия и подземных туннелей.