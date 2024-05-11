Госдеп заподозрил Израиль в нарушении гуманитарного права с американским оружием

Вашингтон не исключает, что Израиль мог использовать поставленное Соединёнными Штатами оружие для нарушения международных обязательств по защите мирного населения. Об этом говорится в докладе Госдепартамента для американского парламента.

Документ гласит, якобы соответствующие подозрения возникли у США из-за большого числа жертв среди мирных жителей сектора Газа. Администрация не уверена, что ЦАХАЛ использует практики смягчения ущерба гражданскому населению в борьбе с ХАМАС.

"Есть основания полагать, что оборонные изделия использовались израильскими силами безопасности с 7 октября в случаях, несовместимых с обязательствами по международному гуманитарному праву", — уверены в Госдепе.