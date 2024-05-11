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11 мая, 00:00

Госдеп заподозрил Израиль в нарушении гуманитарного права с американским оружием

Вашингтон не исключает, что Израиль мог использовать поставленное Соединёнными Штатами оружие для нарушения международных обязательств по защите мирного населения. Об этом говорится в докладе Госдепартамента для американского парламента.

Документ гласит, якобы соответствующие подозрения возникли у США из-за большого числа жертв среди мирных жителей сектора Газа. Администрация не уверена, что ЦАХАЛ использует практики смягчения ущерба гражданскому населению в борьбе с ХАМАС.

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"Есть основания полагать, что оборонные изделия использовались израильскими силами безопасности с 7 октября в случаях, несовместимых с обязательствами по международному гуманитарному праву", — уверены в Госдепе.

В завершение составители доклада подчеркнули, что США не располагают достоверными сведениями о нарушении Израилем МГП. По этой причине страна пока продолжит получать помощь. Однако расследование будет продолжаться.

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Несколькими днями ранее Пентагон заявил о пересмотре некоторых видов военной помощи Израилю. Президент США Джо Байден и вовсе пригрозил союзнику приостановить все поставки оружия, если ЦАХАЛ вторгнется в Рафах. Впрочем, власти еврейского государства полны решимости продолжить борьбу с ХАМАС в палестинском городе.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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