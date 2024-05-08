Пентагон заявил о пересмотре некоторых видов военной помощи Израилю
Обострение ситуации вокруг палестинского города Рафаха в секторе Газа заставило США пересмотреть некоторые виды краткосрочной военной помощи Израилю. Об этом сообщил журналистам в среду, 8 мая, министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин.
"Мы в настоящее время пересматриваем некоторые краткосрочные поставки военной помощи в контексте разворачивающихся в Рафахе событий", — проинформировал глава Пентагона, воздержавшись от других подробностей.
Напомним, что 7 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над палестинской частью КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху называл его последней крепостью ХАМАС. Авиация еврейского государства наносила по городу ожесточённые авиаудары, жертвами которых стали десятки человек.
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