Нетаньяху пообещал начать бои в Рафахе как "последнем оплоте ХАМАС" Нетаньяху заявил, что Израиль распространит боевые действия в Газе на Рафах 7 марта, 19:41 Сектор Газа после атак Израиля. Обложка © ТАСС / EPA/ТАСС

Армия Израиля не остановит боевые действия в секторе Газа и распространит их также на город Рафах, который находится на границе анклава с Египтом. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время своей речи перед выпускниками офицерских курсов.

"Я хочу сказать вам здесь сегодня ясно и чётко: Армия обороны Израиля продолжит действовать против всех батальонов ХАМАС на всей территории сектора Газа, включая Рафах — последний оплот ХАМАС", — заявил политик.

По его словам, отказ от штурма Рафаха станет для Израиля поражением, поэтому от планов взятия города отказываться нельзя. Участники встречи поддержали Нетаньяху одобрительными криками. Премьер добавил, что также будет дан жёсткий ответ противникам на ливано-израильской границе.

"Тот, кто ещё не убедился в тяжести нашей руки, пусть посмотрит, что происходит с оплотами наших врагов в Газе. Наши враги сами принесли себе беспрецедентные разрушения", — добавил Нетаньяху.

Он отметил, что ряд стран Запада пытаются помешать Израилю и призывают остановить бои, но этого сделано не будет.

Авторы Татьяна Миссуми