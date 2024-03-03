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3 марта, 12:29

Армия Израиля заявила, что не стреляла по гуманитарному конвою в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не нашла подтверждений, что её военные стреляли по толпе у гуманитарного конвоя в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

"Армия обороны Израиля завершила первоначальную проверку несчастного случая, в котором мирные жители Газы были задавлены насмерть и пострадали, пока бежали к конвою с помощью. Наша первоначальная проверка подтвердила, что со стороны Армии обороны Израиля не производилось никаких ударов в направлении конвоя с помощью", — указал Хагари.

Представитель Армии обороны Израиля добавил, что бойцы сделали предупредительные выстрелы в воздух, после чего открыли огонь по отдельным мародёрам, представлявшим для них угрозу. По его словам, большинство палестинцев погибли или пострадали из-за давки.

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А ранее Life.ru писал, что властям Израиля следует начать расследование по факту инцидента в Наблусе, где в результате удара ЦАХАЛ погибло 112 палестинцев. Мирные жители в момент атаки ожидали раздачу гуманитарной помощи. По версии ЦАХАЛ, никаких ударов не наносилось, десятки гражданских погибли под колёсами гумконвоя, пытаясь разграбить автомобили с провизией.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Дарья Нарыкова
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