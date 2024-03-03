Армия Израиля заявила, что не стреляла по гуманитарному конвою в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не нашла подтверждений, что её военные стреляли по толпе у гуманитарного конвоя в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

"Армия обороны Израиля завершила первоначальную проверку несчастного случая, в котором мирные жители Газы были задавлены насмерть и пострадали, пока бежали к конвою с помощью. Наша первоначальная проверка подтвердила, что со стороны Армии обороны Израиля не производилось никаких ударов в направлении конвоя с помощью", — указал Хагари.

Представитель Армии обороны Израиля добавил, что бойцы сделали предупредительные выстрелы в воздух, после чего открыли огонь по отдельным мародёрам, представлявшим для них угрозу. По его словам, большинство палестинцев погибли или пострадали из-за давки.