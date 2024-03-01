США призвали Израиль расследовать атаку на получающих гумпомощь палестинцев

Израильским властям следует инициировать расследование по факту инцидента в Ан-Наблуси, где в результате удара ЦАХАЛ погибли 112 палестинцев, ожидающих раздачи гуманитарной помощи. Такой призыв озвучил Белый дом.

"Мы считаем, что эти последние события необходимо тщательно расследовать", — отметила на брифинге заместитель пресс-секретаря администрации президента США Оливия Далтон, добавив, что Вашингтон будет следить за ходом разбирательств.

По версии Армии обороны Израиля, никаких ударов по мирным жителям Газы не наносилось. Десятки палестинцев погибли под колёсам гумконвоя, пытаясь разграбить автомобили с провизией, заявила пресс-служба ЦАХАЛ ранее. Впрочем, ООН зафиксировала факт обстрела и осудила нападавших.