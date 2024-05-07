Израиль установил контроль над частью КПП Рафах на границе Газы с Египтом

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над палестинской частью КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта. Об этом пишет Haaretz со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

"Был получен оперативный контроль над палестинской частью КПП Рафах", — говорится в сообщении.

Как уточнил представитель палестинского движения ХАМАС, в связи с этим доставка гуманитарной помощи через данный участок границы приостановлена. В свою очередь, в израильской армии заявляют о ликвидации не менее 20 боевиков и уничтожении подземных туннелей, которые использовались ими.