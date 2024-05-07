Израиль установил контроль над частью КПП Рафах на границе Газы с Египтом
Израиль установил контроль над палестинской частью КПП Рафах
Военнослужащие ЦАХАЛ. Обложка © ТАСС / EPA / ATEF SAFADI
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над палестинской частью КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта. Об этом пишет Haaretz со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
"Был получен оперативный контроль над палестинской частью КПП Рафах", — говорится в сообщении.
Как уточнил представитель палестинского движения ХАМАС, в связи с этим доставка гуманитарной помощи через данный участок границы приостановлена. В свою очередь, в израильской армии заявляют о ликвидации не менее 20 боевиков и уничтожении подземных туннелей, которые использовались ими.
Тем временем в ЦАХАЛ отчитались о начале "точечной" контртеррористической операции в восточной части Рафаха. Наземные войска вошли в город ночью. На этом фоне израильская армия предложила международным организациям, работающим в этом районе, временно эвакуироваться.
Напомним, КПП Рафах находится у одноимённого города на юге сектора Газа, который, как обещают в Тель-Авиве, скоро будет взят ЦАХАЛ. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху называл его последней крепостью ХАМАС. Авиация еврейского государства наносит по городу авиаудары, жертвами которых уже стали десятки человек. На этом фоне Международный уголовный суд (МУС) предупредил, что выдаст ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, если штурм начнётся. На это премьер заявил, что МУС не помешает его планам. ЦАХАЛ тем временем требует от населения Рафаха эвакуироваться.