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1 мая, 03:54

Глава ВОЗ Гебреисус: Операция ЦАХАЛ в Рафахе станет гуманитарной катастрофой

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус. Обложка © ТАСС / EPA / SALVATORE DI NOLFI

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус. Обложка © ТАСС / EPA / SALVATORE DI NOLFI

Полномасштабное вторжение ЦАХАЛ в Рафах станет гуманитарной катастрофой. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, призвав Израиль воздержаться от дальнейших действий.

"Мы настоятельно призываем все стороны добиваться прекращения огня и установления прочного мира", — написал он в соцсети X.

Израиль отложил операцию в Рафахе после атаки Ирана
Израиль отложил операцию в Рафахе после атаки Ирана

Напомним, Рафах находится на границе сектора Газа и Египта. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху назвал этот город последним оплотом ХАМАС и анонсировал его штурм. Армия Израиля провела воздушные атаки, в результате которых десятки человек были убиты и ранены. В связи со зверствами ЦАХАЛ в секторе Газа Международный уголовный суд пригрозил выдать ордер на арест самого Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. В ответ на это премьер Израиля заявил, что никакие угрозы со стороны МУС не остановят его решимость достичь военных целей в секторе Газа.

Лариса Сафронова
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