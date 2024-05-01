Глава ВОЗ Гебреисус: Операция ЦАХАЛ в Рафахе станет гуманитарной катастрофой

Полномасштабное вторжение ЦАХАЛ в Рафах станет гуманитарной катастрофой. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, призвав Израиль воздержаться от дальнейших действий.

"Мы настоятельно призываем все стороны добиваться прекращения огня и установления прочного мира", — написал он в соцсети X.