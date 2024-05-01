Глава ВОЗ Гебреисус: Операция ЦАХАЛ в Рафахе станет гуманитарной катастрофой
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус. Обложка © ТАСС / EPA / SALVATORE DI NOLFI
Полномасштабное вторжение ЦАХАЛ в Рафах станет гуманитарной катастрофой. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, призвав Израиль воздержаться от дальнейших действий.
"Мы настоятельно призываем все стороны добиваться прекращения огня и установления прочного мира", — написал он в соцсети X.
Напомним, Рафах находится на границе сектора Газа и Египта. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху назвал этот город последним оплотом ХАМАС и анонсировал его штурм. Армия Израиля провела воздушные атаки, в результате которых десятки человек были убиты и ранены. В связи со зверствами ЦАХАЛ в секторе Газа Международный уголовный суд пригрозил выдать ордер на арест самого Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. В ответ на это премьер Израиля заявил, что никакие угрозы со стороны МУС не остановят его решимость достичь военных целей в секторе Газа.