Израиль отложил операцию в Рафахе после атаки Ирана
Последствия авиаударов Израиля в Рафахе. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance/
Израиль отложил операцию по захвату города Рафах на юге сектора Газа после атаки Ирана на израильские военные объекты. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По их данным, сейчас Израиль сосредоточится на разработке ответа Тегерану.
Напомним, Рафах находится на границе сектора Газа и Египта. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал этот город последним оплотом ХАМАС и анонсировал штурм Рафаха. При этом операцию ЦАХАЛ в Рафахе не поддерживает даже главный партнёр Израиля — США.
Планы по штурму Рафаха изменились после того, как 14 апреля Иран в ответ на обстрел своего консульства в Дамаске нанёс массированный удар по территории Израиля. Тегеран использовал беспилотники и ракеты и, как утверждается, бил только по военным объектам.