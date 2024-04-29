МУС на этой неделе может выдать ордер на арест Нетаньяху

Уже скоро у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта могут начаться проблемы с Международным уголовным судом (МУС), который заподозрили в планах выдать ордера на их арест на этой неделе. Об этом рассказывает американский телеканал NBC News со ссылкой на источники.