МУС на этой неделе может выдать ордер на арест Нетаньяху
Израиль опасается, что МУС выдаст ордер на арест Нетаньяху уже на этой неделе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Уже скоро у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта могут начаться проблемы с Международным уголовным судом (МУС), который заподозрили в планах выдать ордера на их арест на этой неделе. Об этом рассказывает американский телеканал NBC News со ссылкой на источники.
"Израиль очень обеспокоен тем, что МУС может выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и высокопоставленных военных чиновников уже на этой неделе", — объяснило телеканалу неназванное официальное лицо из Израиля.
Собеседник агентства добавил, что сейчас еврейское государство старается с помощью своих дипломатических каналов предотвратить выдачу ордеров.
Несмотря на все уговоры своих союзников прекратить войну, армия Израиля продолжает ровнять с землёй Газу, убивая всё больше и больше мирных жителей. По состоянию на 6 апреля, количество жертв израильских атак составляло 33,1 тысячи человек. А представители Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявляют, что в это число входят 13 тысяч унесённых войной детских жизней.