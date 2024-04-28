В ООН заявили о беспрецедентном количестве погибших в Газе детей

Число погибших за полгода детей в секторе Газа составляет 13 тысяч человек. Как заявил в интервью ТАСС генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини, это число превышает количество убитых несовершеннолетних в других конфликтах по всему миру за последние четыре года.

"Это беспрецедентно, что за шесть месяцев погибли более 30 тысяч человек. Мы знаем, что среди погибших — 13 тысяч детей. Мы знаем, что за шесть месяцев в Газе погибли больше детей, чем в ходе всех конфликтов в мире за последние четыре года", — заявил собеседник информагентства.

По его словам, такая ситуация является беспрецедентной и ошеломляющей как по масштабу, так и по уровню причинённых Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушений. Он также заявил о том, что если сравнивать количество убитых в Газе сотрудников БАПОР с их общим количеством в регионе, то цифры будут примерно схожи с соотношением количества убитых палестинцев к населению анклава.