Израиль раскрыл число погибших в Газе россиян после мобилизации в Армию обороны
Девять солдат ЦАХАЛ с гражданством России погибли с начала войны в Газе
Девять мобилизованных военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с российским гражданством погибло с начала военной операции в секторе Газа. Об этом сообщили в Посольстве Израиля в Москве.
"Это так, речь идёт о девяти погибших военнослужащих в рядах ЦАХАЛ с гражданством РФ", — рассказали ТАСС в дипмиссии, заметив, что среди призванных в ЦАХАЛ есть много израильтян с российским гражданством.
Израильский посол уже заявлял, что тысячи россиян с двойным гражданством были мобилизованы в ряды Армии обороны Израиля с начала обострения. Для власти "нет разницы", откуда приехал человек: с наступлением 18-летнего возраста он должен служить в ЦАХАЛ.
Flickr / Israel Defense Forces