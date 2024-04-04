Израиль раскрыл число погибших в Газе россиян после мобилизации в Армию обороны

Девять мобилизованных военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с российским гражданством погибло с начала военной операции в секторе Газа. Об этом сообщили в Посольстве Израиля в Москве.

"Это так, речь идёт о девяти погибших военнослужащих в рядах ЦАХАЛ с гражданством РФ", — рассказали ТАСС в дипмиссии, заметив, что среди призванных в ЦАХАЛ есть много израильтян с российским гражданством.