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4 апреля, 07:17

Израиль раскрыл число погибших в Газе россиян после мобилизации в Армию обороны

Девять солдат ЦАХАЛ с гражданством России погибли с начала войны в Газе

Девять мобилизованных военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с российским гражданством погибло с начала военной операции в секторе Газа. Об этом сообщили в Посольстве Израиля в Москве.

"Это так, речь идёт о девяти погибших военнослужащих в рядах ЦАХАЛ с гражданством РФ", рассказали ТАСС в дипмиссии, заметив, что среди призванных в ЦАХАЛ есть много израильтян с российским гражданством.

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Израильский посол уже заявлял, что тысячи россиян с двойным гражданством были мобилизованы в ряды Армии обороны Израиля с начала обострения. Для власти "нет разницы", откуда приехал человек: с наступлением 18-летнего возраста он должен служить в ЦАХАЛ.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Андрей Бражников
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