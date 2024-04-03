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3 апреля, 02:50

ЦАХАЛ назвала ошибкой удар по Газе, при котором погибли волонтёры НКО

Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Херци Халеви прокомментировал нанесение удара Израилем по сектору Газа, в результате которого погибли члены НКО "Всемирная центральная кухня". По его словам, данный удар был серьёзной ошибкой.

"Удар не был нанесён с намерением причинить вред гуманитарным работникам. Это была ошибка, которая последовала за неправильной идентификацией — ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было случиться", — признал генерал.

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Напомним, в минувший вторник, 2 апреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что ЦАХАЛ ударила по сотрудникам некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня" в секторе Газа, в результате чего погибло семь человек. В связи с этим он заявил, что "на войне такое бывает". После этого президент Израиля Ицхак Герцог созвонился с основателем НКО и принёс извинения в связи с гибелью сотрудников.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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