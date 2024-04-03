ЦАХАЛ назвала ошибкой удар по Газе, при котором погибли волонтёры НКО

Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Херци Халеви прокомментировал нанесение удара Израилем по сектору Газа, в результате которого погибли члены НКО "Всемирная центральная кухня". По его словам, данный удар был серьёзной ошибкой.

"Удар не был нанесён с намерением причинить вред гуманитарным работникам. Это была ошибка, которая последовала за неправильной идентификацией — ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было случиться", — признал генерал.