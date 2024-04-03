Президент Израиля извинился за гибель сотрудников НКО в Газе
Президент Израиля Герцог извинился за атаку на НКО "Всемирная центральная кухня"
Президент Израиля Ицхак Герцог созвонился с основателем НКО "Всемирная центральная кухня" Хосе Андресом. Как передаёт Офис президента еврейского государства в социальной сети Х, политик принёс извинения в связи с гибелью сотрудников этой организации после удара ЦАХАЛ в секторе Газа.
"Президент Герцог выразил глубокую скорбь и искренние извинения в связи с трагической гибелью сотрудников НКО в секторе Газа вчера вечером и выразил соболезнования их семьям и близким", — говорится в сообщении.
Помимо этого, политический деятель поблагодарил Андреса и "Всемирную центральную кухню" за помощь жителям региона. Также Герцог заявил, что Тель-Авив проведёт тщательное расследование случившегося происшествие.
Напомним, в минувший вторник, 2 апреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что ЦАХАЛ ударила по сотрудникам некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня" в секторе Газа, в результате чего погибло семь человек. В связи с этим он заявил, что "на войне такое бывает".
pixabay / badwanart0