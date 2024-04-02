Нетаньяху заявил, что удары по гражданским в Газе не повторятся
Нетаньяху: Удар ЦАХАЛ по гражданским в Газе был непреднамеренным
Сектор Газа с высоты птичьего полёта. Обложка © ТАСС / AP / Leo Correa
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху признал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по сотрудникам некоммерческой организации (НКО) "Всемирная центральная кухня" в секторе Газа, в результате чего погибло семь человек. По словам главы правительства еврейского государства, "на войне такое бывает".
"К сожалению, в последний день произошёл трагический случай, когда наши силы непреднамеренно ударили по невинным людям в секторе Газа. На войне такое бывает, мы досконально проверяем это, мы находимся в контакте с правительствами и сделаем всё, чтобы подобное не повторилось", — сказал он.
Напомним, как сообщали в пресс-службе НКО "Всемирная центральная кухня", в результате удара израильского дрона погибли семь её сотрудников, в том числе граждане Польши, Австралии и Великобритании. В тот момент они ехали в автомобиле. В ЦАХАЛ уже выразили соболезнования близким гуманитарных работников, пообещав провести проверку.
Ранее арабские СМИ сообщили, что ЦАХАЛ вывела войска из больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. После операции, длившейся около двух недель, внутри здания и на улице нашли десятки трупов.