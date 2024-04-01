В ООН призвали прекратить попытки вытеснить БАПОР из Газы
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс призвал прекратить попытки вытеснить из сектора Газа Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Он указал на его важность, отметив, что без него оказание помощи невозможно.
"Попытки вытеснить БАПОР должны прекратиться. БАПОР — это основа гуманитарных операций в Газе. Все попытки распределять помощь без него просто обречены на провал", — написал он в социальной сети X.
Напомним, ранее газета The Guardian писала об инициативе Израиля расформировать БАПОР. Такое предложение объединение получило от начальника Генштаба ЦАХАЛ Херци Халеви. По данным СМИ, призыв к радикальным мерам спровоцирован возможными связями агентства с суннитской группировкой ХАМАС, с которой Израиль ведёт бои в секторе Газа.
ТАСС / AP / Fatima Shbair