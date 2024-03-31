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31 марта, 20:04

В Израиле хотят расформировать агентство ООН по помощи палестинцам

The Guardian: Израиль призвал расформировать БАПОР

Организация Объединённых Наций получила от Израиля предложение расформировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Автором инициативы стал начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Халеви, сообщили в The Guardian со ссылкой на источники.

По данным газеты, призыв к радикальным мерам в отношении БАПОР спровоцирован возможными связями агентства с суннитской группировкой ХАМАС, с которой Израиль ведёт бои в секторе Газа. До 400 сотрудников организации предлагается распределить по другим структурным подразделениям ООН вроде Всемирной продовольственной программы. Так они смогут и дальше отвечать за доставку продовольствия в палестинский анклав.

Впрочем, представители ООН скептически отнеслись к предложению Иерусалима. Источник уточнил, что лишь БАПОР за десятилетия работы заслужило доверие палестинцев, а попытка пересоздать организацию на фоне массового голода в Газе обернётся катастрофой.

В Израиле проходят антиправительственные акции, задержано уже 16 человек
В Израиле проходят антиправительственные акции, задержано уже 16 человек

А тем временем Армия обороны Израиля готовится к масштабному наступлению на палестинский город Рафах на границе Газы и Египта. Ранее США отговаривали еврейское государство от таких планов, пригрозив международной изоляцией.

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Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / unrwa

Илья Пушкарев
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