В Израиле хотят расформировать агентство ООН по помощи палестинцам

Организация Объединённых Наций получила от Израиля предложение расформировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Автором инициативы стал начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Халеви, сообщили в The Guardian со ссылкой на источники.

По данным газеты, призыв к радикальным мерам в отношении БАПОР спровоцирован возможными связями агентства с суннитской группировкой ХАМАС, с которой Израиль ведёт бои в секторе Газа. До 400 сотрудников организации предлагается распределить по другим структурным подразделениям ООН вроде Всемирной продовольственной программы. Так они смогут и дальше отвечать за доставку продовольствия в палестинский анклав.