В Израиле хотят расформировать агентство ООН по помощи палестинцам
The Guardian: Израиль призвал расформировать БАПОР
Организация Объединённых Наций получила от Израиля предложение расформировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Автором инициативы стал начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Халеви, сообщили в The Guardian со ссылкой на источники.
По данным газеты, призыв к радикальным мерам в отношении БАПОР спровоцирован возможными связями агентства с суннитской группировкой ХАМАС, с которой Израиль ведёт бои в секторе Газа. До 400 сотрудников организации предлагается распределить по другим структурным подразделениям ООН вроде Всемирной продовольственной программы. Так они смогут и дальше отвечать за доставку продовольствия в палестинский анклав.
Впрочем, представители ООН скептически отнеслись к предложению Иерусалима. Источник уточнил, что лишь БАПОР за десятилетия работы заслужило доверие палестинцев, а попытка пересоздать организацию на фоне массового голода в Газе обернётся катастрофой.
А тем временем Армия обороны Израиля готовится к масштабному наступлению на палестинский город Рафах на границе Газы и Египта. Ранее США отговаривали еврейское государство от таких планов, пригрозив международной изоляцией.
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