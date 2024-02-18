В ООН призвали возобновить финансирование БАПОР

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил о важности возобновления финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), несмотря на обвинения в связях с радикалами ХАМАС.

"Чем раньше будут приняты решения о продолжении или возобновлении финансирования, тем будет лучше для жизни миллионов людей", — сказал Гранди на Мюнхенской конференции по безопасности.