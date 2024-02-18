В ООН призвали возобновить финансирование БАПОР
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил о важности возобновления финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), несмотря на обвинения в связях с радикалами ХАМАС.
"Чем раньше будут приняты решения о продолжении или возобновлении финансирования, тем будет лучше для жизни миллионов людей", — сказал Гранди на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он отметил, что БАПОР выполняет важную миссию, которую не осилит никто другой. Комиссар также выразил беспокойство из-за сокращения объёмов гуманитарной помощи в целом. По его словам, за 2023 год организация получила на один миллиард долларов меньше, чем в 2022-м, хотя число кризисов увеличилось.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что ряд стран приняли решение приостановить выделение новых финансовых средств БАПОР в связи с обвинениями в адрес работников организации о сотрудничестве с ХАМАС. Так, финансирование приостановили Германия, Британия, США, Канада, Италия и Финляндия, а вслед за ними — Новая Зеландия и Австралия. Позже в организации заявили, что при имеющихся финансах смогут работать до конца февраля.
ТАСС / dpa / Abed Rahim Khatib