В БАПОР заявили, что при имеющихся финансах смогут работать до конца февраля

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сможет продолжать свою деятельность только до конца февраля этого года при тех финансах, которые организация имеет сейчас, заявил официальный представитель агентства.

"Финансирования, которое на сегодня имеется у агентства, будет достаточно для его деятельности только до конца текущего месяца", — отметил представитель БАПОР, слова которого передаёт телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".