В БАПОР заявили, что при имеющихся финансах смогут работать до конца февраля
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сможет продолжать свою деятельность только до конца февраля этого года при тех финансах, которые организация имеет сейчас, заявил официальный представитель агентства.
"Финансирования, которое на сегодня имеется у агентства, будет достаточно для его деятельности только до конца текущего месяца", — отметил представитель БАПОР, слова которого передаёт телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что ряд стран принял решение приостановить выделение новых финансовых средств БАПОР в связи с обвинениями в адрес работников организации о сотрудничестве с ХАМАС. Так, финансирование приостановили Германия, Британия, США, Канада, Италия и Финляндия, а вслед за ними — Новая Зеландия и Австралия.
ТАСС / DPA / Abed Rahim Khatib