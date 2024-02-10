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10 февраля, 17:52

В БАПОР заявили, что при имеющихся финансах смогут работать до конца февраля

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сможет продолжать свою деятельность только до конца февраля этого года при тех финансах, которые организация имеет сейчас, заявил официальный представитель агентства.

"Финансирования, которое на сегодня имеется у агентства, будет достаточно для его деятельности только до конца текущего месяца", — отметил представитель БАПОР, слова которого передаёт телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

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Напомним, ранее Life.ru сообщал, что ряд стран принял решение приостановить выделение новых финансовых средств БАПОР в связи с обвинениями в адрес работников организации о сотрудничестве с ХАМАС. Так, финансирование приостановили Германия, Британия, США, Канада, Италия и Финляндия, а вслед за ними — Новая Зеландия и Австралия.

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ТАСС / DPA / Abed Rahim Khatib

Александра Мышляева
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